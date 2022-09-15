華碩攻智慧醫療 手持式超音波支援四大作業系統

品牌大廠華碩 (2357-TW) 擴大布局智慧醫療應用商機，今 (15) 日宣布旗下手持式超音波解決方案 LU700 / LU710 ，可同時支援 iOS、Android、Windows、ChromeOS 等四大作業系統，助力後疫情時代新常態數位醫療發展。

華碩全球副總裁張權德表示，華碩具備軟硬體研發量能核心競爭力，特別再開發 Windows、ChromeOS 作業系統，將手持式超音波便利性帶進全台灣各醫療院所、遠距醫療服務商、教學研究單位，提升醫療服務品質。

萬芳醫院急診科主任醫師暨北醫醫學模擬教育中心副執行長黃文成認為，手持式超音波能將超音波檢查優勢從超音波室延伸至診間、急診、救護車、遠距醫療、居家照護等場域，增加臨床醫師操作自主性、快速診斷，有助爭取黃金搶救時間。

智慧醫療商機成為近年各大電子科技廠競逐市場之一，第三屆台北國際照顧科技應用展今日也在世貿展覽一館登場，包含面板大廠友達 (2409-TW)，以及仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 等電子代工大廠也都參展，展出最新智慧醫療應用。

友達旗下子公司友達頤康主攻長照商機，開發出智慧照護系統與輔助方案，今年更進一步推出無接觸生理監測雷達，採用毫米波液晶陣列天線即時偵測呼吸、心跳等重要生理訊號，有別於一般的毫米波雷達，是友達在液晶顯示技術前瞻研究成果的延伸。

仁寶旗下照護服務平台仁寶 i 照護則整合雲端技術、大數據分析、AI、物聯網 AIoT、安全環控等多項技術，截至今年 9 月，也已成功輔導千家照護業者、逾 16 萬人次，英業達旗下英華達全家寶今日也宣布與幸福久久窩、高雄醫學大學附設中和紀念醫院將居家遠距健康管理推廣至全齡宅。