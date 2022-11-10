台勝科Q3純益創4年新高EPS 3.98元 前三季每股賺9.87元

矽晶圓廠台勝科 (3532-TW) 今 (10) 日公告第三季財報，稅後純益 15.45 億元，季增 2 成，年增 2.6 倍，並創近 4 年新高，每股純益 3.98 元，前三季已賺近一個股本，每股純益 9.87 元。

台勝科第三季營收 42.04 億元，季增 3.8%，年增 32.37%，毛利率 38.59%，季減 0.33 個百分點，年增 16.16 個百分點，營益率 32.44%，季減 0.52 個百分點，年增 15.42 個百分點；稅後純益 15.45 億元，季增 20.7%，年增 2.6 倍，每股純益 3.98 元。

台勝科前三季營收 119.93 億元，年增 33.44%，毛利率 37.99%，年增 17.45 個百分點，營益率 31.98%，年增 16.84 個百分點；稅後純益 38.26 億元，年增 2.7 倍，每股純益 9.87 元。

台勝科表示，半導體客戶近來庫存確實增加、需求放緩，也有感受到記憶體客戶設備投資減少，尤其消費性電子應用影響特別顯著，工業、車用等應用相對穩健。

台勝科指出，確實有客戶開始要求盼能延後拉貨時程，但仍處於與客戶討論階段，維持先前看法，預期今年底前都將保持全產全銷，營運仍將逐季成長。