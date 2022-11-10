國泰金10月賺29.1億元 累計前10月獲利較去年同期腰斬

國泰金控 (2882-TW) 自結 10 月稅後純益 29.1 億元，在壽險金控單月獲利普遍較前月衰退的情況下，國泰金則逆勢成長，但累計稅後純益 570.9 億元，仍年減 55%，每股稅後純益 4.03 元。

國泰金強調，單月獲利雖然持續反映防疫保單影響，但國泰世華銀行及國泰投信累計稅後純益皆創同期歷史新高，國泰人壽及國泰證券累計稅後純益仍創同期歷史次高。

國泰人壽 10 月稅後純益 20.3 億元，累計稅後純益達 487.9 億元，較去年同期減少，主因去年投資收益基期較高所致。今年以來投資操作平穩，避險成本顯著改善，保險本業營運穩健，整體財務表現維持良好。10 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 91 億元及 30 億元，為業界第一。

國泰金表示，10 月以來，金融市場持續在各國貨幣政策風向及宏觀形勢演繹下拉鋸，國泰人壽密切關注市場動態，採取合宜資產配置，並機動調整外匯避險策略，審慎因應高波動之金融局勢。今年以來伴隨利率走高，公司穩定收益顯著提升，10 月台幣匯率持續走貶，累計至 10 月底仍為避險利得，外匯價格變動準備金累積餘額已逾 570 億元，不僅挹注投資績效，並有利公司維持外匯避險策略彈性及控管避險成本。

國泰人壽今年 9 月底前經公司高階主管會議決議，進行經營模式調整，並與簽證會計師共同考量與判斷相關事證合理性後，依 IFRS 9 相關規定及中華民國會計研究發展基金會之參考指引，金融資產重分類日為 2022 年 10 月 1 日，重分類後帳列合併權益金額增加 2,426 億元。國泰人壽 10 月底自結淨值比在 5% 以上，RBC% 逾 320%；另國泰金控公布於今年底前注資國泰人壽 350 億元，淨值比及 RBC% 將進一步提升。

國泰世華銀行 10 月稅後純益 24.7 億元，累計稅後純益 233.9 億元，較去年同期成長 12%。受惠於央行升息、今年以來放款穩健成長及外幣有價證券價量均增，累計淨利息收入較去年同期成長達 24%；累計淨手收維持穩定。截至今年 10 月底，逾放比率為 0.09%，備抵呆帳覆蓋率為 1845%，資產品質維持穩健。

國泰產險 10 月稅後淨損 14.9 億元，累計稅後淨損 126.5 億元，單月及累計虧損仍受防疫保險賠款與提存準備所影響。因疫情持續演變，10 月單月已賠付金額 14.9 億元、累計截至 10 月底已賠付金額 180.9 億元 (考量再保分出後自留賠款金額為 150.2 億元)，未報或已報未決案件持續動態提撥賠款準備 30.7 億元。

國泰產險表示，近期疫情稍微緩和，每日確診個案逐漸下降，政府防疫政策亦陸續調整，後續會密切關注並隨時調整賠款準備。若排除防疫保單影響，簽單保費仍維持雙位數成長、保險業務獲利穩定。

國泰證券 10 月稅後純益 0.8 億元，累計稅後純益 12.1 億元，為歷史次高。儘管國際局勢劇變牽動台股行情表現，國泰證券持續透過數位經營模式維持成長，累計前 10 月台股客戶數較去年同期成長超過 2 成，經紀市佔率創同期新高達 3.79%，在國內前五大券商中，年成長表現最為突出；複委託業務持續穩居市場龍頭地位，囊括約四分之一的市佔率，機構法人與零售經紀交易金額皆為業界最高，並寫下同期市佔新紀錄。

國泰投信 10 月稅後純益 1.3 億元，累計稅後純益 13.2 億元，較去年同期成長 6%。國泰投信 10 月募集「國泰美國優質債券基金」獲得熱烈回響，今年以來「國泰永續高股息 ETF」則持續獲得投資人認同，基金規模、受益人數、與發行單位數屢創新高。公司各項業務穩定成長，總管理資產規模新台幣 1.14 兆元，穩居市場第一。