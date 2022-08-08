矽晶圓需求旺 合晶7月營收創高、台勝科攀43個月來高點

矽晶圓廠台勝科 (3532-TW)、合晶 (6182-TW) 今(8) 日同步公告 7 月營收，受惠產能滿載、價格上漲，營收持續增溫，台勝科為 13.83 億元，月增 1.4%，年增 29.09%，近 43 個月以來新高；合晶為 11.44 億元，月增 1.5%，年增 36.19%，再創單月新高。

台勝科前 7 月累計營收 91.71 億元，年增 33.26%。由於近來晶圓代工廠陸續面臨客戶庫存調整，台勝科指出，第三季已有部分成熟製程現貨客戶需求開始修正，也有部分長約客戶提出盼放緩拉貨步調，不過目前長約客戶還是依照合約履約，未有違約或砍單情況。

由於台勝科近來長約比重持續提升，加上長約價格向上，第三季 ASP 可望持續提升，且 12 吋產品比重高達 7 成，在 12 吋市場仍供不應求下，營運相對穩健。

合晶前 7 月累計營收 73.17 億元，年增 30.6%。合晶表示，第三季產能維持滿載，目前訂單能見度已達年底；不過，據了解，合晶 6 吋等小尺寸矽晶圓需求開始鬆動，8 吋部分客戶也進行產品組合調整。

合晶去年長約比重拉升至 10-15%，隨著 8 吋客戶積極洽簽長約，今年更進一步拉升至 3 成。此外，合晶今年也衝刺 12 吋矽晶圓市場，目標明年底集團總月產能上看 5 萬片。