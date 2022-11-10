〈和碩法說〉雙執行長首登場 看好未來兩年車用電子維持雙位數成長

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (10) 日召開法說會，也是集團 8 月啟動雙執行長制度後，兩位共同執行長鄭光志、鄧國彥首次主持法說會，面對集團未來布局重心，兩人均強調將穩固現有生意並精進營運，其中看好車用電子 (EV) 布局逐步發酵，未來兩年都將維持雙位數成長。

鄧國彥說，目前和碩車載相關營收比重仍僅有個位數，但成長強勁，預期 2023、2024 年仍將保持雙位數成長，且以和碩的研發能力、全球布局，2025 年前一定還會有新車載客戶加入。

和碩布局車電領域多年，應用不僅只在電動車上，鄧國彥說，和碩在腳踏自行車、電動摩托車、商用車上都有涉略，產品也不光 ECU(電子控制元件)，甚至已經做到電動車充電樁組裝生意，認為車用電子是 ICT 產業未來非常大的機會，也是和碩未來成長動能之一。

面對產業競爭格局，鄧國彥認為，競爭代表產業繁榮，且現在正進入汽車產業發展的分水嶺，擴大導入車電應用的智能車潛力相當大，和碩除有幸加入外，也已在產業界佔有一席之地，未來更不會退縮，力拚從代工、設計想法、終端生產等，提供客戶更自動化生產、效率的製造能量。

全球產能布局上，和碩近年陸續擴充北美、印度等生產基地，鄭光志說，和碩是專業製造服務廠，因此營運觸角絕對會跟著客戶的腳步走，只要有生意、可以獲利的地方，和碩就不會缺席。法人關注印度廠，今年確實已經移入部分設備、小量生產，由於還有良率提升、設備攤提等考量，估獲利還需一段時間。

另一方面，市場傳出和碩有意調整、甚至淡出美系客戶手機供應鏈，對此，鄧國彥說，和碩擴大投資印度廠已證明一切，有信心在長期合作下，已具備一定程度競爭力，未來除持續提升生產效率外，隨科技日新月異下，也會與客戶在新想法研發等領域加強合作。