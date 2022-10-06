〈和碩衝5G〉攜手微軟、伸波展示O-RAN布局 下階段導入低軌衛星

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (6) 日宣布與微軟 (MSFT-US)、伸波通訊三方合作，展示首個國產 5G O-RAN 與企業衛星通訊計畫，並正式與新竹市消防局展開概念驗證(POC)，鎖定救災應用服務，下階段也規畫進一步導入低軌衛星(LEO) 服務。

和碩全球副總裁廖賜政表示，和碩在過去三年投入逾 10 億元在研發 5G O-RAN 設備，這三年多經由 400 多位工程師、上下游整合，成功開發出非固定式的移動 O-RAN 設備，最大容量為一輛卡車，最小則僅有背包尺寸，英特爾 (INTC-US) 日前活動上也特別介紹相關產品。

廖賜政說，和碩這次研發的 5G O-RAN 設備已可結合衛星，提供中軌道衛星服務，下一階段則是導入低軌道衛星的解決方案，相信全世界在今年都已見識到低軌道衛星的威力、重要性，他也承諾，和碩在未來 5-10 年將持續投資下去。

和碩這次與微軟、伸波科技合作的 5G O-RAN 設備，結合衛星應用後將有助國家、企業強化數位韌性，台灣微軟總經理卞志祥說，這次衛星應用是透過微軟旗下 Azure Space 平台所打造，未來也可進一步延伸 Azure 公有雲、資料中心，串接基礎設施。

Azure Space 是微軟在 2020 年推出的服務平台，卞志祥透露，目前合作對象包含法國中軌道衛星商 SES，低軌道衛星則有 SpaceX 旗下的 Starlink 等，其中，微軟兩周前正式與 Starlink 完成串接，未來其服務所覆蓋的歐洲、北美等都是潛在市場，微軟也將攜手和碩等夥伴搶攻全球市場。

不過目前台灣尚未通過低軌衛星相關頻譜法令，對此，和碩資深副總經理暨技術長徐衍珍認為，包含國發會、數位部在內的政府機關其實都相當積極，也有共識投入相關資源，時程雖不清楚，但發展大方向不變。