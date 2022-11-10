〈台幣〉股匯不同調 匯價續揚升抵31.8字頭

熱錢持續回流亞洲，新台幣兌美元匯率跟隨韓元走揚，今 (10) 日升破 31.9 元關卡，早盤最高來到 31.854 元，升值 4.9 分，不過，市場聚焦即將公布的美國通膨數據，匯價升值力道有限，股匯走勢不同調，台股湧現賣壓挫逾百點，失守 13500 點關卡。

新台幣兌美元匯率已連 4 升，今天以 31.94 元開盤、貶值 3.7 分，不過，在拋匯力道湧現後，匯價由貶轉升，一度升抵 31.854 元，待觀察外資下午是否有進一步匯入的動作。

連漲多日的電子權值股今天普遍拉回，台積電跌幅超過 2%，鴻海陷入百元保衛戰，台達電、國巨等電子權值股均遭調節，聯發科則力守平盤之上，航運股也相對有撐，加權指數盤中一度下跌 170 點，失守 13500 點。

美元指數周三止跌回升，觀察主要亞洲貨幣兌美元表現，日元升值 0.12%，新台幣與韓元也升值 0.1% 以上，新加坡幣小升 0.04%，人民幣持續回檔，早盤約貶 0.43%。

美國期中選舉開票作業持續展開，共和黨如預期在眾議院占上風，但兩黨在參議院的選情意外陷入膠著，投資人轉向關注即將出爐的通膨數據，盼藉此觀察 Fed 是否持續升息到明年，或放寬政策緊縮的力道。