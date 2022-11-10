〈焦點股〉中美晶、環球晶逆勢走強 上櫃半導體指數漲逾1%

台股今 (10) 日震盪下挫逾百點，電子股普遍走弱，不過，中美晶 (5483-TW) 與旗下矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 10 月營收繳出佳績，加上下午櫃買將舉行業績發表會，再度吸引買盤進場押寶，帶動股價上漲 3%-4%，上櫃半導體類股指數盤中漲逾 1%，表現優於大盤。

中美晶股價連日走揚，今天再勁揚逾 3%，最高來到 147 元，站上季線，直逼半年線關卡；環球晶站穩 400 元大關，盤中大漲 5%，最高來到 423 元，收復季線。上櫃半導體類股指數開低走高，一度上漲 1.24%，表現稱冠各類股。

受惠太陽能需求提升，中美晶 10 月營收 74.2 億元，創歷史次高，月增 3%、年增 25.8%；累計前 10 月營收 680.8 億元，年增 20.2%。中美晶第三季稅後純益 30.9 億元，季增與年增近 7 成，每股稅後純益 5.28 元，創單季新高，累計前三季達 10.54 元，大賺超過一個股本。

環球晶 10 月營收 62.94 億元，月增 3.8%、年增 26.79%，創新高；累計前 10 月營收 581.93 億元，年增 15.6%。環球晶看好，第四季營收將再創單季新高。環球晶董事長徐秀蘭表示，客戶並未砍單、也未有長約違約，第四季到明年第一季，8 吋、12 吋產能都將維持滿載

為了讓投資人了解半導體景氣變化與資本市場之波動，櫃買中心 10 日邀請 3 家公司經營團隊，分別是晶圓及 IC 測試廠商精測、半導體矽晶圓廠商環球晶、太陽能晶棒與晶片廠商中美晶，下午以線上直播方式，說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。