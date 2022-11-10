〈成電論壇〉創惟USB2.0 Hub控制晶片已獲奧迪採用 最快2024年放量

IC 設計廠創惟 (6104-TW) 董事長王國肇今 (10) 日表示，USB2.0 Hub 控制晶片已獲奧迪汽車設計導入，不過車用認證期長，預計 2024、2025 年車用營收會明顯放大，但只要順利導入，就會有 10-15 年的長期穩健生意。

王國肇表示，USB 像是車內的神經系統，所有電力模組、連網資料都要經過 USB 3.0、4.0 或未來的 5.0，但車內 USB 接口越來越多，IC 設計業者面臨設計上的挑戰，包括 USB 相容性、20 公尺長纜線與多線段造成訊號品質不良，及所有接口都要支援 CarPlay 系統、PD 高速充電協定。

王國肇說，創惟 USB2.0 集線器控制晶片 GL7000 已通過 AEC Q100 車規認證，並成功導入歐系車廠奧迪汽車，也有一顆晶片正在進行 AEC Q200 認證，持續著墨車用領域布局。

王國肇指出，車用產品一旦獲設計導入，2-3 年可望放量，也不會像手機要每季調降價格，後續更有至少 10 年的生意，卡位很重要。

對於明年展望，王國肇說，現在半導體產業正處於暴風雨，要先蹲低姿態因應。談及美國擴大對中國半導體禁令，他則說，當然有影響，但產品主要客戶為蘋果、微軟，中國營收占比相對較小。