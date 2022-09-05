PC需求急凍 創惟、威鋒電子8月營收寫一年半新低

隨著 PC 相關需求急凍，相關 IC 設計業者偉詮電 (2436-TW)、創惟 (6104-TW)、鈺太 (6679-TW)、安格 (6684-TW) 、威鋒電子 (6756-TW) 8 月營收表現均黯淡，其中，創惟、威鋒電子均寫近一年半來新低，鈺太更下探 28 個月來低點。

創惟、威鋒電子、安格皆是高速傳輸介面 IC 業者，主要應用為 PC 相關，由於近期不論是高階商務、平價消費，甚至是教育用 Chromebook 需求皆明顯下滑，導致品牌端庫存滿手，為有效消化庫存，品牌也紛紛暫緩對供應商拉貨，使相關 IC 供應商營收下滑。

創惟 8 月營收 1.75 億元，不僅已連續 5 個月衰退，更創下一年半來新低，月減 16.68%，年減 37.54%，累計前 8 月營收 24.87 億元，年增 32.21%，年增幅持續收斂。

威鋒電子 8 月營收 2.06 億元，也同樣創下一年半來新低，並已連續三個月較去年同期衰退，月減 3.34%，年減 32.27%，累計前 8 月營收 22.85 億元，年增 8.06%。

安格 8 月營收 0.23 億元，改寫 28 個月來新低，月減 31.9%，年減 57.01%，累計前 8 月營收 3.5 億元，年減 12.48%，年減幅持續擴大。

其他如偉詮電、鈺太，也供應筆電的 USB PD、MEMS 麥克風，其中，偉詮電 8 月營收 1.94 億元，已連續四個月較去年同期下滑，月增 0.99%，年減 39.07%，累計前 8 月營收 19.97 億元，年減 13.72%，年減幅也擴大。

鈺太 8 月營收 1.41 億元，一舉下探至 28 個月來新低，幾乎回到疫情前水準，月減 22.1%，年減 42.99%，累計前 8 月營收 16.65 億元，年減 9.95%。