泰博切入五大醫療領域 營運拚成長

醫材大廠泰博 (4736-TW) 今 (10) 日召開法說，展望未來，董事長陳朝旺表示，全球經濟與醫療器材市場明年將持平或衰退，不過公司在整體市場比重仍低，且切入血糖儀、遠距醫療與快篩代工等五項領域，營運將力拚成長。

陳朝旺指出，未來將朝五大領域包括遠距醫療、快篩試劑、血糖儀，以及藉由血糖儀延伸出的兩項新產品發展。其中，快篩試劑今年總出貨量約 4000-5000 萬劑，透過旗下生物感測技術平台與自動化設備，泰博擠進亞洲前三大製造大廠。

另外，快篩試劑自 9 月開始出貨至日本，隨著當地爆發新一波疫情，也正在與客戶洽談訂單需求，預期高峰期過後，營收貢獻會相對穩定；澳洲的醫材認證也即將到手、美國則在申請中。

血糖儀方面，陳朝旺表示，由於受到大環境影響，俄羅斯、烏克蘭、中東地區出貨有遞延，預期今年血糖機業績會小幅衰退，明年則恢復至疫情前水準，且泰博的產品將在亞洲市場提升自有品牌能見度。

泰博也將既有的血糖儀延伸出兩項新產品，分別為多參數檢測儀與連續血糖監測儀 (CGM)，陳朝旺補充，多參數檢測儀可一次檢查出血糖、血液濃度、膽固醇、尿酸、乳酸等；CGM 檢測儀正在進行臨床試驗，希望明年第二季前完成，未來會透過與其他通路合作銷售，或是將 CGM 檢測儀成立獨立事業部門來經營。

遠距醫療部分，陳朝旺表示，該產品線營收貢獻仍低，約 1 億元左右，不過看好疫情後遠距醫療需求大幅成長，尤其美國政府對相關產品都有提高補貼，未來有望呈現爆發性成長，目標營收比重提升至 10%。

泰博第三季稅後純益 8.02 億元，季減 48.7%、年增 36.9%，每股純益 8.52 元；累計前三季純益 29.87 億元，年增 76.5%，每股純益 31.95。