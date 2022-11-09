橋頭再生水廠斥50億元興建 2026年起供水台積電

高雄市政府今 (9) 日舉行橋頭再生水廠興建移轉營運計畫簽約典禮，該廠總計畫經費約 50 億元，預計於 2025 年底完工，自 2026 年 1 月起，每日將供應 3 萬噸高品質再生水給晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 使用。

內政部次長花敬群出席典禮時指出，橋頭再生水廠採促進民間參與 BTO 方式辦理，工程包含取水設施、污水廠擴廠、再生水廠及 8.7 公里的輸水管線，未來台積電進駐楠梓產業園區設廠後，其產業製程用水，預計全由再生水供應。

高市府指出，今年 5 月與用水人台積電公司簽署橋頭再生水合作意向書 (MOU)，隨即積極推動招商作業，經甄審後，由欣達環工公司取得最優申請人資格，並成立橋頭水務股份有限公司。

高科技廠商對於再生水的需求日益增加，高市府強調，將與民間廠商持續攜手合作，除了橋頭再生水廠產製再生水供產業使用外，後續也將加速推動楠梓再生水廠的建設，為高雄產業發展奠定穩固基石，並讓高雄成為再生水生產重鎮。

中央近年積極協助地方再生水廠及污水下水道建設，高雄 4 座再生水廠總經費約 204 億元，中央預計補助約 187.61 億 (92%)，其中南高雄的鳳山及臨海 2 座再生水廠已完工，每日供應臨海工業區 7.8 萬噸再生水；至於北高雄的橋頭及楠梓 2 座再生水廠，正積極辦理中。

高市府指出，高雄 4 座再生水廠全數擴充及完工後，每日總供水量將達 21 萬噸，可望舒緩科技產業用水壓力。