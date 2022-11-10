蘋果發布系統更新 中國地區AirDrop功能遭設限

蘋果 (AAPL-US) 周三 (9 日) 發布 iOS 16.1.1 正式版更新，與全球用戶不同的地方在於，中國用戶在使用 iPhone 的 AirDrop 分享功能時，有一項特別的限制。

一般來說，AirDrop 允許同樣使用 iPhone 的用戶快速分享圖片、文件以及影片等檔案，然而，蘋果最新發布的 iOS 16.1.1 為中國用戶設置了檔案分享的時間限制，若點擊 AirDrop 按鈕向「所有人」開啟接收功能，10 分鐘後將自動關閉。

蘋果沒有說明為何將這項更新引進中國，僅解釋目的為減少不必要的文件分享，且公司計劃明年也在全球其他地區採用這項設定。

然而，外界仍對此感到質疑，認為這可能是中國政府為了防止陌生人透過 AirDrop 傳播反習資訊，向蘋果提出的要求。

中共上月召開二十次全國代表大會前夕，北京等都市出現了反習近平標語布條，AirDrop 難以追蹤的特性，使其成為抗議人士傳播反習言論和照片的媒介。此外，三年前香港爆發反送中運動時，抗議人士也透過 AirDrop 來傳播政治訴求。

事實上，蘋果過去曾有過以更改 iPhone 功能，來迎合中國政府的先例。

2019 年，蘋果發布 iOS 13.1 作業系統更新後，港澳地區用戶的台灣國旗的表情符號便遭撤除，蘋果甚至還將所有 VPN App 從中國地區 App Store 下架，包含 Apple TV+、iTunes Store、Apple Podcasts 和 Apple Arcade 在內等服務也無法在中國使用。