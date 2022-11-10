【遠東商銀】關注美國CPI數據，美元止跌

◆USD/JPY

週三日本財務省數據顯示，日圓疲軟導致進口成本上升及企業將生產轉移至國外，日本本財政年度上半年經常帳盈餘較去年同期減至 4.8458 兆日圓，為 2008 財政年下半年以來最大降幅，但日本央行 (BOJ) 表示，10 月銀行放款餘額較上年同期增加 2.7% 較上月高，另外路透短觀調查，面對原物料成本飆升、供應鏈困境、中國經濟放緩及烏克蘭戰爭等海外風險，日本 11 月製造業判斷指數降至正 2，創二十二個月新低，但服務業景氣判斷指數升至三年高點正 20，經濟觀察者調查亦顯示日本 10 服務業景氣判斷指數升至 49.9，而且日本經濟再生大臣後藤茂之稱，希望匯率穩定波動，沒有編制第三次追加預算計畫，提供日圓支撐，並據韓國軍方表示，北韓從東部海岸發射一枚彈道導彈，升高地緣政治緊張局勢，而且里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴金稱，美國聯邦準備理事會 (FED) 對抗通貨膨脹或導致經濟低迷，在美國期中選舉結果和通貨膨脹數據發布前，打擊美元兌日圓跌至 145.16 低點。

隨後紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯稱長期通貨膨脹預期相對穩定，FED 持續努力拉回理想物價水平，並據美國公布 9 月躉售庫存修正較前月增加 0.6% 不及預期，但躉售銷售較前月增長 0.4% 優於上月，另外高盛上調美元兌日圓預測至三個月內為 155，反映日本堅定維持超寬鬆貨幣立場及 FED 升息周期比最初預期更久，導致雙方指標利率差距擴大，而且民主黨在美國期中選舉表現較優，參議院控制權則在 12 月 6 日喬治亞州決選決定，推升美元兌日圓至高點 146.79。預估今日美元兌日圓阻力於 146.40-60，支撐於 145.20-40。

◆EUR/USD

昨日澳洲央行 (RBA) 副總裁布洛克表示，有充分理由相信澳洲通貨膨脹接近峰值，但警告存在大量上行風險，重申需要進一步升息確保高通貨膨脹回落，提供澳幣支撐，但歐盟執委會稱設定天然氣價格上限可能影響供應安全，而且歐盟成員國支持暫時放寬銀行資本規則，但歐洲央行 (ECB) 警告可能破壞穩定，拖累歐元兌美元受限於 1.0088 高點。

隨著 ECB 新調查顯示，歐元區消費者通貨膨脹預期在 9 月繼續上揚，但經濟和薪資增長預測下降，並據德國經濟顧問委員會稱必須收緊能源救濟措施，以抑制經濟前景黯淡和高通貨膨脹給家庭和企業造成的傷害，而且美元在美國通貨膨脹數據前上漲，打壓歐元兌美元至 0.9991 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0030-50，支撐於 0.9930-50。

◆GBP/USD

英國電訊報報導首相蘇納克考慮提高個人所得稅最高稅率，而且市場預計英國財政大臣亨特 11 月 17 日宣布嚴格的預算，更押注 FED 放緩升息步伐及中國逐步放寬 COVID-19 疫情清零政策，週三推動英鎊兌美元觸及高點 1.1566。隨著消息人士稱，有特別活躍的公司掛出大額買進歐元兌英鎊訂單，在美國期中選舉階段性結果後美元回穩，英鎊兌美元重挫至低點 1.1331。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1380-1.1400，支撐於 1.1260-80。

◆以上資料僅供參考，請務必審慎評估風險和妥善規劃財務，本銀行不負擔盈虧之法律責任。

外匯市場瞬息萬變，掌握市場脈動相當重要，控制風險亦格外重要，遠東國際商業銀行 (下稱遠東商銀) 外匯保證金交易是全國銀行間唯一提供 24 小時專人及網際網路外匯交易服務，備有資深的交易團隊，每日提供「遠銀外匯每日評論｣，其中包括當日對各主要貨幣看法的分享，還有各國重要經濟數據和事件發布的時間等，國定假日仍照常發布，幫助投資人追蹤市場和匯率的變化，並有助於控制風險。歡迎來電了解詳細內容，遠東商銀交易室專線：0809085818。

遠東商銀外匯保證金交易專頁：http://www.feib.com.tw/foreignexchange/index.aspx

Facebook(臉書) 粉絲專頁：請搜尋「外匯領航員 遠東商銀外匯保證金交易」

網址：https://www.facebook.com/FEIBMARGINTRADING

掃瞄 QR Code(網址：https://line.me/R/ti/p/%40014oltke ) 加入「遠銀外匯保證金交易｣LINE 官方帳號

或用 LINE 以 ID 搜尋「@feibmargintrading」加入好友。

延伸閱讀：

1. <影音> 美元即將展開上升波？「微笑曲線」藏玄機！

https://bit.ly/308SKep

2. <影音> 美元跌勢反彈？踏足外匯保證金交易，多空皆可操作！ https://bit.ly/3sDIT9l

3.<專題> 外匯保證金交易，三個關鍵選項很重要 http://bit.ly/3aNKxyQ

4. 通貨膨脹升溫 利差交易可能捲土重來 ? https://news.cnyes.com/news/id/4771406

5. 常見外匯 Q&A http://bit.ly/39P7uhU