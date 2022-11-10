美股重點新聞摘要2022年11月10日

美股重點新聞摘要2022年11月10日 (圖：AFP)
美股重點新聞摘要2022年11月10日 (圖：AFP)
今日操盤前瞻

歐洲央行公布經濟公報

美國 10 月 CPI、上周失業金數據

美股財報：Rivian(RIVN)、蔚來汽車 (NIO)、Gogoro(GGR)

拜習會下周登場 拜登：可能與習近平討論台灣、貿易議題

籌備已久的「拜習會」可能在下周舉行，美國總統拜登周三 (9 日) 表示，他將在下周的 20 國集團 (G20) 峰會期間會晤中國國家主席習近平，預料兩人的對談將觸及台灣和貿易議題。閱讀全文...

拜登：我想再戰 2024 明年初會做決定

美國期中選舉開票持續進行，民主黨表現比事前預料的好，選舉並未出現共和黨大勝的「紅色浪潮」。把握這股氣勢的美國總統拜登周三 (9 日) 表示，他有意競選 2024 年連任，將在明年初做出最後決定。閱讀全文...

幣圈崩盤！幣安放棄收購 FTX 比特幣瀉破 1.6 萬美元

全球最大的加密貨幣交易所幣安 (Binance) 放棄收購加密資產交易所 FTX 的計畫，Sam Bankman-Fried (SBF) 加密貨幣帝國處於崩潰的邊緣，加密貨幣也隨之崩盤，比特幣狂瀉摜破 1.6 萬美元。閱讀全文...

紐約 Fed 總裁：長期通膨預期穩定

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）周三（9 日）表示，儘管近期物價大漲，但長期通膨預期仍保持穩定，不過未來物價上漲路徑仍存有更大的不確定性。閱讀全文...

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