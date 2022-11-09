中光電10月營收雙減 估11月節能產品出貨可望回溫

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (9) 日公布 10 月營收，受上月季底基期較高、工作天數較少影響，節能、影像兩大產品線出貨均較上月下滑，單月營收下滑至 39.71 億元，月減 15%、年減 16%，為今年單月次高，展望 11 月，中光電預期，影像產品進入淡季，出貨仍將下滑，但節能產品可望在筆電機種需求回溫下，小幅成長。

中光電累計今年前 10 月營收達 425.83 億元、年增 8%。

中光電表示，10 月影像產品出貨量約 8.4 萬台、營收約 12.49 億元，月減 41%、37%，反映 9 月基期較高，加上 10 月工作天數減少、缺料影響，不過今年以來受惠家用娛樂、智能微投影產品出貨，前 10 月出貨已達 118.9 萬台、年增 73%，展望 11 月，受淡季、部分物料供應吃緊，估出貨量將較 10 月減少。

節能產品同樣進入傳統淡季，中光電說，10 月營收、出貨分別達 16.78 億元、242.7 萬片 / 台，月減 14%、19%，展望 11 月，雖然電視 / PID 機種需求進入淡季，但筆電機種需求回溫，估整體節能產品合併出貨量將較 10 月小幅增長。

展望第四季，中光電認為，在整體市場低需求、高庫存下，估第四季兩大產品線出貨量都將較第三季下滑，且明年首季又是傳統淡季，估產業到第二季需求才有機會小量回溫，而依此判斷，估今年全年節能產品整體出貨量將年減 2-3 成，影像產品則在微投影機、高階機種帶動下，全年出貨仍可望年增達 6 成上下。