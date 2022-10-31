中光電Q3毛利率再登峰 每股賺1.78元寫八年同期高

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (31) 日公布第三季財報，在影像產品出貨動能穩健挹注下，毛利率攀上 20.8%，再創新高，純益達 6.97 億元，季減 13.96%、年增 22.47%，每股純益 1.78 元，仍改寫近八年同期新高，累計今年前三季純益則達 19.86 億元、年增 32.1%，每股賺 5.08 元。

中光電第三季營收達 129.02 億元，季減 2.64%、年減 1.1%，毛利率達 20.84%，季增 0.58 個百分點、年增 2.88 個百分點，營益率 5.99%，季增 0.55 個百分點、年增 1.27 個百分點，稅後純益 6.97 億元，季減 13.96%、年增 22.47%，每股純益 1.78 元，為近八年同期新高。

累計中光電今年前三季營收達 386.11 億元、年增 11.2%，毛利率 18.78%、年增 1.07 個百分點，營益率 4.62%、年增 1.5 個百分點，稅後純益 19.86 億元、年增 32.1%，淨利率 5.15%，年增 0.81 個百分點，維持三率三升，每股純益 5.08 元，已逼近去年全年水準。

中光電今年以來影像產品出貨動能穩健，主要來自家用娛樂、智能微投影產品出貨，累積前三季出貨已達百萬台，營收、出貨成長年增 7 成以上，節能產品則反映整體市場需求下滑，營收、出貨雙下滑，不過整體營運仍優於去年同期，展望 10 月，中光電認為，影像產品、節能產品兩大產品受工作天數減少、9 月季底墊高基期下，出貨都將呈現月減。

中光電明 (1) 日也將召開法說會，進一步說明第三季財報，預期也將釋出第四季、明年營運展望。