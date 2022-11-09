通膨打亂退休理財 近5成民眾尚未規劃退休金

通膨打亂退休理財大計，根據壽險公司調查，近 5 成 (48.9%) 受訪者「目前無退休金規劃」，其原因為「現在的儲蓄有其他用途」(42.4%) 及「基本開銷太高，已沒有閒錢做退休規劃」(42.3%)，且大多是「上有老、下有小」的三明治族。

高齡化與高通膨等社會環境變化劇烈，讓退休理財規劃也必須「滾動式調整」。根據保誠人壽調查結果，2018 年時超過半數民眾 (51.24%) 期望退休年齡為 51 到 60 歲，但 2022 年，超過半數民眾 (50.4%) 期望退休年齡延後至 61 歲後，甚至有一成 (10.2%) 坦言沒有打算退休。

進一步詢問不想退休的原因，多數受訪者表示「如果不繼續工作，無法維持生活所需」(49%)、「希望有經濟收入，可以讓生活過得更加寬裕」(47.7%) 及「保持勞動，有益身心健康」(42.5%)。

對於臨屆退休者，讓其感到不安或害怕的主因則為「自己健康狀況不佳」(62.3%)，其次是擔心「家人健康狀況不佳」(46.8%) 及「退休金不足 / 儲蓄未達期望金額」(46.5%)，顯見經濟和健康因素為民眾面臨退休時的兩大隱憂。

調查也發現，近 5 成 (48.9%) 民眾表示目前無退休金規劃，尤其對要兼顧一家大小支出的三明治族而言，「現在的儲蓄有其他用途」(42.4%) 及「基本開銷太高，已沒有閒錢做退休規劃」(42.3%)，為無法儲備退休金的主因。

對於有退休金理財規劃的受訪者，平均在 41 歲開始準備，每月投入平均約 14332 元與去年相當。

對多數民眾而言，最有保障的退休生活費來源為「自己的儲蓄」(78.6%)、「投資理財收入」(58.9%)、「我的保險金」(43.5%)。

就退休金理財工具的想法，6 成民眾會以固定收益並且低風險的工具 / 商品 (62.8%)，進一步詢問實際使用的退休金準備工具，包含「股票」(68.7%)、「台幣或外幣活／定存」(63.1%)、「保險」(62.7%) 均有超過六成以上的比例。