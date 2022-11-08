防疫雙險理賠正式突破1500億元 單週暴增72億元

金管會今 (8) 日公布防疫保單最新數據，截至 11 月 7 日止，防疫雙險總理賠件數逾 376 萬件，理賠金額正式超過 1500 億元、達 1513 億元，與上周的 1441 億元相比，一周暴增 72 億元，理賠金額持續擴大。

保險局今年以來統計至 11 月 7 日止，防疫保單有效保單 487 萬件，保費收入 45.3 億元，已理賠超過 299 萬件、理賠金額逾 1189 億元，也就是說，理賠金額是保費收入的 26.2 倍以上；而疫苗險有效保單 241 萬件，保費收入 10.1 億元，理賠件數逾 77 萬件，理賠金額 323 億元，理賠金額是保費收入的 31.8 倍以上；若以防疫雙險來看，總理賠件數逾 376 萬件，理賠金額共 1513 億元。

雖然中央流行疫情指揮中心認為確診高峰已過，並自本周 (11/7) 起鬆綁隔離政策，但是因為理賠有遞延性，因此理賠金額仍居高不下，與上週統計相比，防疫險單周理賠件數增加超過 12.5 萬件，理賠金額增加 58.4 億元；疫苗險近一周理賠件數增加 3.2 萬件，理賠金額增加 14 億元。

產險業的增資部分，目前已核准 6 家產險業者增資，包括國泰世紀產險增資 100 億元、中信產險增資 90 億元且已完成二次增資、富邦產險增資 150 億元、新安東京海上產險增資 147 億元、和泰產險 200 億元、兆豐產 20 億元，六家合計 707 億元，且此六家產險業者皆已完成增資程序。