室外免戴口罩、免費快篩擴大 2項新制擬本月上路

國內口罩令可望鬆綁，疫情指揮中心指揮官王必勝今 (9) 日表示，目前正在討論分階段鬆綁，第一階段朝向室外不用戴口罩方向，第二階段則是指定場所要戴，如醫療院所、長照據點、大眾運輸等；此外，免費快篩確定擴大發送給 12 歲以下兒童及中低收入戶，二項新制預計本月就能上路。

國內自 10 月中旬起陸續解封，確診者居家隔離期自 14 日起也縮短為 5+n，外界關注何時鬆綁口罩令，王必勝說，目前仍在進行規劃，第一階段擬參考世界衛生組織 (WHO) 建議，室外不用強制戴口罩、室內人潮擁擠要戴，會在這個原則下做好詳細規劃，讓民眾可以遵循，但實施時間還難以預測。

至於第二階段口罩令鬆綁，則是規範一定要戴口罩的場所，如醫療院所、長照機構、密閉大眾運輸工具等，其餘室內場所可解封。

王必勝表示，口罩管制放寬後，對疫情會有一定程度的影響，會盡量讓影響降低，但也要讓大家感覺有在鬆綁。

此外，王必勝透露，免費快篩將擴大發送給 12 歲以下兒童及中低收入戶，受惠人數超過 60 萬人。

王必勝進一步說明，免費快篩發放對象擴大至 7-12 歲國小學童，主要因近期校園流感及呼吸道融合病毒 (RSV) 人數增加，透過快篩將能有效鑑別診斷，發放交由地方教育局處理。