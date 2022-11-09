巨有明年營收再增2成 預計12月下旬上櫃

ASIC 業者巨有 (8227-TW) 即將在 12 月下旬轉上櫃，董事長賴志賢今 (9) 日表示，目前每年委託設計 (NRE) 專案達 60 件，客戶訂單能見度高，看好明年營運將維持成長，法人估，巨有明年營收將增 2 成以上，續創歷史新高。

巨有成立於 1991 年 8 月，在 ASIC 設計服務產業擁 31 年經驗，提供系統單晶片與特殊積體電路設計整合及完整量產服務，已完成超過千件 ASIC 專案，也是台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的 DCA 設計中心聯盟成員。

展望明年，賴志賢指出，巨有今年取得晶圓產能年增 3-4 成，明年根據客戶長單規劃，取得晶圓產能至少再增 1 成以上，若再加上短單挹注，產能需求將持續增長。

針對先進製程，賴志賢補充，巨有與台積電 (2330-TW) 長期合作，今年已開始量產 16 奈米產品，為歐洲客戶的 HPC 應用，7 奈米案件最快可望在明年看到委託設計 (NRE) 營收貢獻，案件為美國客戶的 AI 應用。

巨有前三季營收 6.91 億元，已超越去年全年 5.6 億元，毛利率 25.56%，營益率 12.15%，稅後純益 0.87 億元，同樣已高於去年全年 0.58 億元，每股稅後純益 2.61 元。

以地區別區分，巨有營收以台灣為主，比重約 5 成，中國約 1-2 成，日本達 1 成左右，歐美與其他地區也有 1-2 成；應用以車用與工控為主，營收比重 40%，HPC 與消費性 17%、5G 與網通 13%，其他如醫療、高壓與其他、AIoT 與 AI 三項應用各 10%。