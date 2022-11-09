連4天大漲站穩萬三 36檔台股ETF僅00919收盤價創新高

台股今 (9) 日大漲 291.05 點，收 13638.81 點，連續第 4 天站穩萬三大關，連帶也使得台股 ETF 績效水漲船高，觀察 36 檔台股 ETF，僅群益台灣精選高 ETF(00919-TW) 股價收盤創歷史新高，超越大盤近 4 日的漲勢，主要是 00919 有收益平準金機制，且採季配息，也是台灣首檔 EPS 選股的高息 ETF，因此獲多頭追捧。

台股近 4 天累積大漲 652.21 點、漲幅 5.02%，36 檔台股 ETF 近 4 日平均漲幅 5.05%，表現勝過大盤，以收盤價來看，僅 00919 股價創新高，近 4 日累積漲幅 6.27%，打敗大盤也高於 36 檔平均值，近 4 日成交量也都是萬張以上，呈現價量齊揚多頭態勢。

進一步觀察這 4 天成交均量萬張以上的 5 檔 ETF 分別為：國泰永續高股息 (00878-TW)、元大高股息 (0056-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、中信關鍵半導體 (00891-TW)。

法人表示，台股近期受國際金融市場震盪影響，波動甚鉅，台股高息 ETF 的波動度相對個股與大盤來得低，穩健投資人可以台股精選高息 ETF 為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，台股 10 月受到美國新一波對於中國半導體的禁令影響下，半導體族群成為領跌標的，台股一度跌破 12682 心理關卡，所幸，金管會祭出限空令，加上美股回穩，台股順利守住 12682 的點位，近日連續反彈，並站穩萬三關卡。

謝明志進一步表示，目前電子業庫存疑慮仍未解除，預期電子大廠的展望及庫存水位都將令市場失望，利空測試下，法說會後可望利空出盡，接下來進入 11 月下旬選舉行情，加上國安基金仍未退場，美股底部訊號已經浮現，並展開反彈，台股有機會在萬三附近築底。

謝明志強調，投資人最熟悉的市場就是台股，不過台灣屬淺碟市場，雖然基本面佳，但不免還是受國際局勢影響，波動度可能加大，金融海嘯時期台股最低本益比是 8.8 倍，目前預估本益比僅 9 倍，且台股目前預估的股利率已創金融海嘯以來最高達 5.6%，對存股族而言反而是利多。