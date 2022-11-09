〈台幣〉熱錢回流股匯雙漲 強升1.64角重回31.8字頭

美元指數連續三天走跌，隨著熱錢回流，台北股匯今 (9) 日再度上演雙漲走勢，新台幣兌美元接連升破 32 元、31.9 元兩道關卡，強升 1.64 角，最高來到 31.898 元，創近 1 個月來新高，台股也勁揚逾 200 點，站上 13500 點。

外資近來積極匯入並回補台股，帶動新台幣兌美元匯率展開反彈，今天一舉升破 32 元關卡，隨著股市漲幅放大，匯價再接再厲衝破 31.9 元，最高來到 31.898 元，為 10 月中旬以來的高點。

亞洲主要貨幣也走揚，其中以韓元漲幅最為剽悍，今天早盤再升值 0.33%，泰銖升值 0.43%，日元升值 0.16%，新加坡幣也微幅走升，人民幣則小貶 0.03%。

台股今天開高走高，資金持續流向電子族群，台積電漲逾 2%，站上 400 元關卡，聯發科、聯電、鴻海、大立光等權值股也發動攻勢，聯詠更直奔漲停價，隨著金融股翻紅，大盤漲點也放大至 220 點以上，逼近 13600 點關卡。

美元指數失守 110 關卡，已連續三個交易日下跌，且為近 2 個月來新低，市場同時關注美國期中選舉與本周稍晚公布的最新通膨數據。分析師認為，通膨將進一步放緩，但服務業恐怕無法充分緩解物價壓力，他預估，Fed 可能會在 12 月會議上升息 2 碼，2 月再以同樣幅度升息，3 月則升 1 碼。