盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急跌-2.61%報670.0元，成交1,483張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K跌速2.61%，09日10:08報670.0元，成交1,483張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價上漲8.4%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲5.51%。櫃買指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-323 張
- 外資買賣超：+387 張
- 投信買賣超：-737 張
- 自營商買賣超：+27 張
- 融資增減：-18 張
- 融券增減：+11 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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8996
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