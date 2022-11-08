盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急跌-2.06%報666.0元，成交1,209張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K跌速2.06%，08日09:59報666.0元，成交1,209張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價上漲5.25%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲6.74%。櫃買指數上漲5.21%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-920 張
  • 外資買賣超：-158 張
  • 投信買賣超：-846 張
  • 自營商買賣超：+84 張
  • 融資增減：+148 張
  • 融券增減：-38 張

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