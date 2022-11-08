盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急跌-2.06%報666.0元，成交1,209張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K跌速2.06%，08日09:59報666.0元，成交1,209張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價上漲5.25%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲6.74%。櫃買指數上漲5.21%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-920 張
- 外資買賣超：-158 張
- 投信買賣超：-846 張
- 自營商買賣超：+84 張
- 融資增減：+148 張
- 融券增減：-38 張
最新相關新聞
譜瑞-KY(4966-TW)近5分K跌速2.06%，08日09:59報666.0元，成交1,209張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價上漲5.25%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲6.74%。櫃買指數上漲5.21%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+30.73%
$13,073
原投組報酬率
+23.98%
$12,398
投組標的成分
40%
2727
20%
8996
20%
8932
10%
3141
10%