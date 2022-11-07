盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)股價大漲至655.0元，漲幅達7.03%

譜瑞-KY(4966-TW)07日10:51股價上漲43元，報655.0元，漲幅7.03%，成交1,084張。

譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。

近5日股價下跌9.47%，櫃買指數上漲5.81%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,231 張
  • 外資買賣超：-1,364 張
  • 投信買賣超：-923 張
  • 自營商買賣超：+56 張
  • 融資增減：+404 張
  • 融券增減：-140 張

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