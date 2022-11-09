盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)股價大漲至692.0元，漲幅達7.29%

譜瑞-KY(4966-TW)09日09:42股價上漲47元，報692.0元，漲幅7.29%，成交923張。
譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。
近5日股價上漲8.4%，櫃買指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-323 張
- 外資買賣超：+387 張
- 投信買賣超：-737 張
- 自營商買賣超：+27 張
- 融資增減：-18 張
- 融券增減：+11 張
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