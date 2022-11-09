盤中速報 - 矽創(8016)急拉2.35%報197.0元，成交4,834張

矽創(8016-TW)近5分K漲速2.35%，09日10:09報197.0元，成交4,834張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽創(8016-TW)近5日股價上漲6.19%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.63%。台灣加權指數上漲2.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+566 張
- 外資買賣超：+459 張
- 投信買賣超：+48 張
- 自營商買賣超：+59 張
- 融資增減：+182 張
- 融券增減：-421 張
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+32.90%
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原投組報酬率
+26.46%
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投組標的成分
40%
8996
20%
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