盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)股價大漲至689.0元，漲幅達7.49%

譜瑞-KY(4966-TW)08日09:45股價上漲48元，報689.0元，漲幅7.49%，成交947張。
譜瑞-KY(4966-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為高速訊號傳輸介面及顯示與觸控晶片之研發設計及銷售。
近5日股價上漲5.25%，櫃買指數上漲5.21%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-920 張
- 外資買賣超：-158 張
- 投信買賣超：-846 張
- 自營商買賣超：+84 張
- 融資增減：+148 張
- 融券增減：-38 張
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