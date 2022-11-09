盤中速報 - 智擎(4162)急拉2.4%報106.5元，成交6,263張

智擎(4162-TW)近5分K漲速2.4%，09日10:04報106.5元，成交6,263張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智擎(4162-TW)近5日股價上漲6.48%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲1.67%。櫃買指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,314 張
- 外資買賣超：-2,751 張
- 投信買賣超：+120 張
- 自營商買賣超：+317 張
- 融資增減：-188 張
- 融券增減：-83 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+27.14%
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原投組報酬率
+18.42%
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投組標的成分
40%
8996
20%
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20%
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