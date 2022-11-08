瑞儀10月營收雙增攀上62.83億元 創近四年來新高

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (8) 日公告 10 月營收，在新品動能延續下，單月營收達 62.83 億元，月增 5.4%、年增 35.2%，創下 2018 年 12 月以來，近 47 個月新高，累計今年前 10 月營收達 496.82 億元、年增 6.9%。

出貨方面，瑞儀統計，10 月行動裝置背光模組出貨約 831.5 萬件、月增 5.01%，IT 產品背光模組則出貨 436.9 萬件，與上月相當、月減 0.3%，其他以車載產品為主的背光產模組則出貨 23.6 萬件、月減 23.87%，總計背光模組出貨量達 1292 萬件，月增 2.45%。

瑞儀近期受惠整體供應鏈恢復，加上筆電、平板新品需求挹注下，營運動能穩健，第三季也在匯兌利益挹注下，單季純益達 18.4 億元，季增 10.62%、年增 20.97%，每股純益 3.96 元，為近三年同期高，累計前三季更已賺贏去年全年，純益達 55.79 億元，賺逾 1 股本，每股賺 12 元，全年有機會挑戰新高。

達運精密 (6120-TW) 則受大環境景氣變化、客戶調整庫存影響，10 月營收仍維持在相對低檔，單月營收達 8.11 億元，月減 12.6%、年減 54.2%，累計今年前 10 月營收達 123.49 億元，年減 25.8%。