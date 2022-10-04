〈達運精密法說〉四方向改善營運體質 續攻MiniLED、FMM商機

達運精密 (6120-TW) 受整體產業下行影響，第二季本業營運再度轉虧，總經理黃勝凱今 (4) 日在法說會上揭露四大經營改善方向，包含優化製造能力、產品組合、拓展整合服務業務、精實生產管理等，同時在 MiniLED、FMM 布局上也持續進行。

黃勝凱表示，達運精密目前以精密元件、製造服務為兩大策略定位、營運主軸，未來將持續擴展包含高精密模具 FMM、新光學元件、智慧移動、智慧醫療等領域，建立營運第三隻腳。

營運體質調整上，黃勝凱說，近年達運精密陸續處分不具競爭力的廠區，包含去年處分的蘇州廠、今年第二季也通過處分台中永豐廠，同時提升吳江廠、廈門廠智慧製造能力，其中，吳江廠筆電產能完成自動化改造後，將可提升 25% 生產力，廈門廠則增設第 6 條、第 7 條顯示器產線，屆時產能將可提升 30%。

技術價值提升上，黃勝凱說，未來將持續提高高階機種比例，同時將防窺、高亮導光板導入筆電、顯示器、車用顯示器中，而 MiniLED 背光產品將優先著重車載應用，尤其達運精密具備直下式背光產品專利，在大尺寸精密金屬遮罩技術開發上，則將以薄板 FMM、大幅寬 FMM 分別鎖定智慧型手機、筆電應用。

達運精密董事長蔡國新也補充，達運精密在 MiniLED 技術產品開發並未落後，但市面上 MiniLED 產品仍面臨成本挑戰，目前公司看好 MiniLED 在車載應用上有好的機會，正與客戶送樣一線車廠測試中，至於 FMM 市場發展確實與預期有很大落差，不過達運精密近年在相關技術開發、工廠良率上都有很大的改善。

除技術提升外，黃勝凱也說，達運精密未來也將拓展整合服務業務，包含跨入智慧移動、廠域應用，各自鎖定智能顯示充電樁合作開發、大學校園智慧指標 / 旅運中心等，同時精實生產管理對策，包含彈性製造力、報廢改善與庫存管控、推行智能製造專案等。