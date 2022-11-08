國產迎旺季 10月營收19.54億元月增1成

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (8) 日公告 10 月營收 19.54 億元，月增 11.6%、年增 1.9%，寫今年來單月新高，隨著年底趕工旺季來臨，營收可望月月高，累計國產前 10 月營收 174.63 億元，年減 1.7%。

第四季是混凝土傳統旺季，加上台商回流、科技建廠，以及大型公共建設投資帶旺周邊房市等動能持續，支撐混凝土需求，國產 10 月國內銷售金額達到 14.81 億元，月增 10.52%、年增 2.49%。

國產看好，科技建廠與台商回流設廠需求，除了在全台各地的科學園區不斷擴大規模，經濟部也主動規劃設置產業園區，讓大高雄與大台南形成半導體 S 廊道，同時持續北延嘉義、雲林科技園區。

因應需求，國產也以各個區域 3-5 座混凝土廠進行協同作業與大量澆築的優勢，取得科技廠建廠與指標建案的混凝土訂單。

除了本業外，國產也持續推動資產活化，目前全台擁有 45.7 萬坪的資產，其中，南港的大型開發案即將在 11 月 22 日動工，潛在開發利益龐大，將成為長期營運動能。

國產前三季在本業持穩加上業外處分資產挹注下，稅後純益 35.37 億元，年增 66.5%，創歷史同期新高，每股純益 2.94 元，賺贏去年全年。