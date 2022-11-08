鮮活果汁第三季營運回升 前三季每股純益9.94元

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (8) 日公布財報，第三季稅後純益 2.22 億元，季增 2.2 倍，年減 15.62%，每股純益 6.57 元，前三季稅後純益 3.36 億元，年減 51.87%，每股純益 9.94 元。

鮮活果汁第三季營收 15.4 億元，毛利率 30.7%，季增 3.04 個百分點，年減 5.73 個百分點，稅後純益 2.22 億元，季增 2.2 倍，年減 15.62%，每股純益 6.57 元。

鮮活果汁前三季營收 34.37 億元，毛利率 28.74%，年減 10.91 個百分點，稅後 3.36 億元，年減 51.87%，每股純益 9.94 元。

對於獲利下降，鮮活果汁主管指出，主要仍受中國大陸防疫封控政策，影響消費人流，加上大環境影響，中國整體經濟成長趨緩影響民生消費需求與購買力下降。

鮮活果汁指出，中國消費市場因為疫情反覆、食安趨嚴，致整體新式手搖茶飲產業面臨市場機制重整，公司也面臨營業收入未達最適經濟規模，以及行業價格競爭等情況，在持續強化產品力下，毛利率已見逐步回穩。

鮮活果汁 - KY 指出，新式茶飲產業變化快速，隨著消費者對新鮮、健康飲品的需求，公司持續擴增不同價位產品線銷售，以期提升整體生產效益。

鮮活果汁 - KY 強調，中國仍是全球最大新式手搖茶飲消費市場，手搖茶在中國整體餐飲行業中的產業前景持續看好，鮮活憑藉集團共配模式，及每年總產能可達 13 萬噸優勢，除形成供貨保證，並得以保持銷售市場持續拓展。