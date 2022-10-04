〈達運精密法說〉訂單能見度不高 Q4營運估持平Q3

達運精密 (6120-TW) 今 (4) 日召開法說會，展望未來，達運精密坦言，今年營運確實受大環境景氣變化、客戶調整庫存影響，依目前訂單來看，能見度約達一季，預期第四季營運與第三季變化不大，不過若年底銷售旺季需求回溫、庫存去化告一段落，營運仍有機會優於第三季。

達運精密董事長蔡國新表示，過去兩年顯示器產業受惠需求增加，但如今市場趨向飽和，整體產業面臨調整，目前看第四季與第三季變化不會太大，也希望客戶需求可逐步回溫，但這波產業調整不光是過去供需問題，也受通膨等總體經濟影響。

法人也關注面板廠產能稼動狀況，蔡國新說，目前面板廠投產意願確實不高，不過第四季面板廠產能利用率能否提升，還要看客戶情況。

營收占比方面，達運精密統計上半年包含筆電、顯示器等光學元件仍占大宗，占比達約 90%，整合式系統服務、化學精密加工 FMM 業務則各占 9%、1%，至於今明兩年資本支出則與去年變動不大，主要以提升產線自動化、效率改善為主。

達運精密尚未公告 9 月營收，不過反映整體面板產業下行，8 月營收驟降至 6.39 億元，月減 53.6%、年減 64.5%，累計前 8 個月營收也衰退 18.3%，達約 106.11 億元。