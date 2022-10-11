瑞儀Q3營收179億元季增逾6成 創近15季新高

背光模組廠瑞儀 (6176-TW) 今 (11) 日公布 9 月營收結果，受惠筆電、平板等產品出貨動能增溫，加上封控影響的訂單遞延出貨，推升 9 月營收站穩高檔，第三季營收也衝上 179.98 億元，季增 63.3%、年增 31%，創下 2019 年以來，近 15 季新高。

瑞儀 9 月營收 59.61 億元，月減 1.5%、年增 28.4%，第三季營收達 179.98 億元，季增 63.3%、年增 31%，為近 15 季新高，累計今年前三季營收達 433.98 億元，年增 3.7%。

出貨方面，瑞儀統計，9 月行動裝置出貨 791.8 萬件、月增 15.74%，IT 產品 438.3 萬件，月減 7.45%，其他以車載產品為主的背光產品則出貨 31 萬件、月減 12.92%，總計背光板出貨量達 1261.1 萬件，月增 5.68%。

瑞儀今年第二季營運受中國封控影響，隨著供應鏈恢復後，營運逐步恢復正軌，全年平板、筆電需求持穩，雖然瑞儀近年已逐步淡出手機、電視市場，且部分產品出貨也因客戶調整而減少，但在既有產品、車載等其他背光產品帶動下，全年營運穩健的大方向不變。

瑞儀近年也積極切入車載等高利基型產品市場，已陸續通過面板客戶、車廠客戶認證，並成功進入歐美知名車廠供應鏈，看好車用面板產品生命週期長，且量產後營收貢獻穩定、利潤佳，將可望成為公司繼平板、筆電後，另一項利基型產品動能。