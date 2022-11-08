〈台股盤後〉權王、航運帶量攻 挑戰13400點無功而返

台股今 (8) 日開高走高，在權王台積電 (2330-TW) 領軍半導體，航運、金融族群助攻下，推升指數帶量上攻，終場上漲 124.03 點，收在 13347.76 點，挑戰 13400 整數關卡無功而返，但成交量進一步放大至 2227.14 億元，交易量能有回溫跡象。

美股四大指數反彈，激勵台股今天也跟著走揚，主導盤勢的台積電今天以 395 元開出後，盤中高點一度衝上 399.5 元，終場收 399 元，距離收復 400 元整數關卡僅半步之遙。

權王股價回神也順勢拉抬半導體族群行情，天鈺 (4961-TW)、敦泰 (3545-TW) 雙雙攻上漲停關門，景碩 (3189-TW)、愛普 (6531-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、虹揚 - KY(6573-TW) 等在買單加持下，同樣激勵股價翻紅。

航運族群帶量上攻，長榮集團中的長榮航 (2618-TW)、長榮 (2603-TW) 分別有 2%~3% 漲幅，台驊投控 (2636-TW)、志信 (2611-TW)、台航 (2617-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、華航 (2610-TW)、萬海 (2615-TW) 等個股也是買單敲進重點。

網通族群今天表現相對強勁，合勤控 (3704-TW)、譁裕 (3419-TW) 同步攻上漲停，正文 (4906-TW)、兆勁 (2444-TW)、明泰 (3380-TW) 等也有 1% 漲幅。

台股連續兩個交易日在美股反彈激勵下，權值股回神帶領多頭重掌兵符，但在全球央行持續緊縮，加上美國周四即將公布 CPI 數據，短線須提防漲多拉回與套牢賣壓出籠。