台積電領軍電子股上攻 台股漲124點收13347點 續寫1個月新高

美股四大指數持續收漲，台股今 (8) 日也在權王台積電拉抬下，一度上漲逾 160 點，逼近 13400 點關卡，IC 設計、PCB 族群成為盤面多頭指標，航運股同步扮演撐盤要角，加權指數終場上漲 124.03 點或 0.94%，收在 13347.76 點，續寫 1 個月新高，成交值再放大至 2227.14 億元。

櫃買指數開高走低，終場翻黑下挫 0.2 點或 0.12%，收在 172.75 點，成交值 625.53 億元。上市櫃成交值合計 2852.67 億元。

台積電 (2330-TW) 延續多頭氣勢，逼近 400 元大關，終場只差臨門一腳，以 399 元作收，漲幅 2.31%；聯發科 (2454-TW) 盤中勁揚近 2%，但隨著獲利了結賣壓出籠，尾盤一度翻黑，終場以平盤 620 元作收；此外，國巨、華碩、研華、矽力等電子指標股，都在盤上表現。

航運股持續獲得資金點火，貨櫃航商長榮今天股價一度勁揚 6%，終場漲幅收斂至近 3%，陽明同步上漲近 2%，台驊投控、慧洋 - KY、新興、中航等也都表現不俗，航空雙雄在解封效應帶動下，長榮航勁揚近 4%，華航收漲約 2%。正德前三季 EPS 達 4.15 元，創歷史新高，並超越去年全年，今天股價一度逼近漲停，終場收漲 6%。

美系外資出具報告，看好 ABF/BT 載板長期需求，後市仍穩健，因此維持 ABF 載板三雄「買進」評等，目標價不變，欣興盤中一度大漲 7%，終場漲幅收斂至 4% 以內，南電、景碩漲幅同步縮小至 2% 左右。PCB 族群普遍走揚，包括健鼎、金像電、志超等。

11 月上旬電視面板報價持續走揚，各尺寸平均小漲 1 美元，驅動 IC 業者可望擺脫營運逆風，預估第四季價格跌幅可望再收斂，敦泰及天鈺今日在買盤追捧下，雙雙衝上漲停板，聯詠盤中也大漲近半根停板，但終場漲幅縮至 1.6%。