分析師：比特幣可能已經觸底！

Arcane Research 分析師認為，基於與過去熊市和鏈上數據相比，比特幣可能已經觸底。

根據 CoinDesk 數據，比特幣觸及 17,601 美元的年度低點，周二 (18 日) 比特幣交易價格約為 19,179 美元，過去 24 小時下跌 1.8%。

根據 CoinDesk，自比特幣去年 11 月達到 68,990 美元歷史新高以來，這 340 天以來比特幣自峰值下跌 70% 以上。

回顧之前的熊市，比特幣在 2018 年的跌幅高達 84%，而且這一路從周期性峰值到底部花了 364 天。2014 年比特幣低迷期持續 407 天，頂端到谷底最大跌幅 85%。

Arcane 分析師周二報告寫道，在 2014 年和 2018 年觸底之後幾個月的波動率都很低，如同最近的走勢。周二比特幣 30 日波動率為 1.9%，為 2020 年 10 月以來的最低水準。

比特幣處於區間交易已 120 天，相比之下，據 Arcane 分析師稱，2018 年的低波動期持續 130 天，而 2014 年的區間期持續 280 天。

但可以肯定的是，比特幣創建於 2009 年，仍屬於新興資產，歷史數據未必能代表未來表現。

該分析師指稱，一些鏈上指標顯示，比特幣最糟糕的時期可能已經過去。

依比特幣的幣齡和經濟權重衡量，已實現的持續持有率 (HODL) 與 2019 年熊市底部的水準相似。與此同時，比特幣的儲備風險處於歷史最低水準，表明儘管價格低迷，但願意出售比特幣的長期持有者並不多。

更甚者，比特幣市值與其已實現市值之比低於 1，這與之前幾次週期的熊市底部相吻合。

然而，鏈上指標係僅以比特幣為中心的估值框架，沒有考慮宏觀經濟條件。由於通膨居高不下，投資者仍擔憂美國聯準會 (Fed) 持續大幅升息。