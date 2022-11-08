保瑞10月營收倍增至19.65億元 連兩個月創高

保瑞 (6472-TW) 今 (8) 日公布營收，受惠 CDMO(委託開發暨製造服務)業務成長，加上併購效益持續增溫，單月營收衝上 19.65 億元，連兩個月創新高，月增 8.87%、年增 381.52%；累計前 10 月營收 71.48 億元，年增 71.62%。

保瑞表示，併購效益持續顯現，尤其安成加入後，再搭配竹南廠與加拿大廠今年均有新訂單與新產品逐步貢獻營收，推升今年營收成長力道強勁。

安成今年 1 月正式取得武田藥品 (Takeda) 治療胃食道逆流的原廠授權學名藥 AG 銷售後，已取得 5 成市占率，看準美國胃食道逆流患者比重達 33%，對未來銷售相當樂觀。另外安成自行開發的學名藥 Dexlansoprazole DR Capsule 也在 9 月獲得美國 FDA 核可並取得藥證，明年可望於美國市場開賣。

保瑞表示，集團製藥品質與出貨速度穩定，可提供當地客戶最佳的服務與產品，且旗下自有銷售通路對當地客戶及市場動態皆有掌握度，此外國際疫情趨緩，供應鏈與代工市場回溫，同步帶動公司代工訂單成長，有助長期獲利表現。

保瑞強調，目前公司為台灣產能最大，並提供客戶大、小分子藥物一條龍服務的 CDMO 廠，2017-2021 年營收年複合成長率高達 89%，未來營收成長力道也會以雙位數成長。