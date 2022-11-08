玉山銀行攜手鼎新電腦 共創企業服務新模式

玉山銀行長期致力於數位轉型，以科技領軍提供企業創新的金融服務，滿足各類型顧客的需求，11 月 7 日更進一步與國內資訊服務產業龍頭鼎新電腦簽訂合作備忘錄，玉山銀行運用 API 將銀行服務串接至鼎新電腦的 ERP 產品中，未來企業顧客可透過加密模組直連銀行，即可完成相關的金融服務，快速、安全又便利。

ERP 為企業貫穿價值鏈運營的數位化平台，而觀察現行企業日常營運資金收付款常見的痛點，主要發生在 ERP 系統作業完成後，須再透過銀行實體通路或網路銀行執行相關支付交易，且後續還需將交易結果人工更新回 ERP，過程甚為繁瑣及耗時，為提升企業日常營運效率並優化整體操作體驗，玉山銀行與鼎新電腦合作推出創新 API 服務，以企業最常用的轉帳匯款交易為例，未來僅需於鼎新 ERP 系統放行即可輕鬆完成交易，無須再登入網銀作業，同時交易結果也可即時回饋到 ERP，滿足企業金流、資訊流一站式完成的便捷服務。

左三起為鼎新電腦營運長潘泰龢、總裁葉子禎、玉山銀行董事長黃男州、副總經理張綸宇等貴賓出席 MOU 簽約儀式。（圖：玉山銀行提供）

鼎新電腦以深耕行業 40 年的產業經驗，從客戶視角出發，近年也致力拓展行業智能運用場景，協助企業邁向數位化轉型。展望未來，雙方亦將持續深化多面向的合作，透過大數據分析與 AI 等場景應用，提供企業更多高價值的資訊服務，例如資金缺口預測，可依當下市場狀況，提供投資規劃、供應鏈融資或匯率避險等專業分析建議，協助企業強化資金運用效率，降低營運風險，此外玉山與鼎新亦積極推動與落實 ESG，未來也期望透過科技力量提供企業碳盤查、能源管理及減碳規劃建議，與企業共創永續金融生態圈。

玉山銀行在國際化發展的進程中，以「深耕台灣、布局亞洲」為核心，「建構跨境整合的亞洲金融平台」為主軸，滿足顧客多境多幣別的金融需求，並已在海外 10 個地區設有 30 個營業據點，成為顧客前進亞太的最佳靠山，未來亦規劃將此服務模式，逐步推展至玉山及鼎新的各海外據點，讓企業在數位轉型的過程中，可以無縫接軌的延伸，玉山期待藉由創新的服務模式，持續帶給顧客更美好的數位金融服務體驗。