景氣轉黃藍燈 歷史統計一次看 台股買進訊號燈亮

台股今 (8) 日再度強漲，攻到 13300 點之上，是否已落底備受矚目，法人表示，台灣景氣燈號亮黃藍燈，為近 25 個月以來首見，代表景氣趨緩，由於股市表現領先景氣，依照歷史統計，在景氣趨緩情況下，相當於台股買進訊號燈亮，底部浮現，分批布局高股息 ETF 勝率高。

國發會日前發布最新的 9 月景氣對策信號，景氣領先指標連續 9 個月下滑，而且一次下滑到 17 分呈現黃藍燈，景氣燈號更是出現 2020 年 7 月以來，近 25 個月來的首次「黃藍燈」，顯示台灣景氣已經趨緩。

群益投信表示，統計近十年台灣景氣首次由綠轉黃藍燈的情況有 46 次，加上這次共 47 次，統計前 46 次在燈號發布後一個月、三個月、六個月、九個月、一年後平均漲幅為 0.47%、3.1%、5.62%、8.97%、12.38%，都是呈現正報酬，正報酬機率平均也有七成以上，表現出色。按照過去經驗，除非經濟明顯轉壞，台股在底部區間進場，通常都有好表現。

凱基台灣優選高股息 30 ETF 基金經理人施政廷也表示，回測 1984 年以來的景氣對策燈號與台股加權指數表現，景氣對策燈號曾有 172 次落入黃藍燈以下，若每逢黃藍燈號出現的當月月底進行買進動作，有 146 次會賺錢，26 次會賠錢，勝率可達 84.88%，持有一年後平均報酬可達 24.18%。

施政廷進一步表示，若每逢景氣對策燈號翻落藍燈的當月月底買進，獲得正報酬的機率進一步提升到 85.71%，持有一年後平均報酬可達 26.15%，顯示當景氣對策燈號步入黃藍燈區，投資人可開始採取逢低分批買進策略。

群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 基金經理人謝明志表示，近期盤勢，原物料仍持續維持高檔、整體供應鏈瓶頸仍有待疏通，降通膨是聯準會首要目標，亦不惜犧牲經濟成長，但觀察通膨數據短期要大幅下降不易，聯準會料將維持鷹派升息一段期間，股市仍將持續盤底整理。

台股連三天站穩「萬三」之上，群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 基金經理人謝明志表示，台股前波從歷史高點 18619 回檔超過 6000 點，這些都是大盤面臨築底過程的陣痛，但是，台股自金融海嘯以來每年第四季的表現亮麗，平均有 4.2% 的漲幅，加上台股無論現金股利率或配發率均在全球之冠，同時長期而言累積報酬率也名列前茅，後市不看淡。