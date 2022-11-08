〈台股盤前〉美股四大指數收紅 反彈氣勢可望延續

台股昨 (7) 日大漲 197 點收在 13223 點，站回 13200 點、成功收復所有短期均線，外資也回頭買超，而美股四大指數昨日也同步收紅，其中費城半導體漲逾 2% 最為強勁，由於近期美元指數走弱，帶動新台幣轉升，帶動大盤短線在萬三之上形成支撐，今 (8) 日反彈氣勢可望延續。

美國四大指數全面收漲，科技股領軍反彈，費城半導體上漲 52.4 點或 2.18%，收在 2450.6 點，道瓊指數則大漲 432.78 點或 1.31%，收在 32827 點，那斯達克、標普 500 指數漲幅也接近 1%，投資人持續關注即將公布的 10 月 CPI 數據，台股 ADR 中，台積電 ADR(TSM-US)、聯電 ADR(UMC-US) 雙雙收紅。

盤面焦點方面，彭博轉述消息人士指出，蘋果與供應商將 iPhone 14 系列生產目標從原先 9000 萬支調降為 8700 萬支或更少，反映消費者對 iPhone 14、14 Plus 機型需求的疲軟，不過 iPhone 14 Pro 系列需求仍維持強勁，鴻海 (2317-TW) 也同步發出聲明表示，鄭州廠產能可望在 11 月下旬回到滿載。

市調機構集邦 (TrendForce) 最新公布 11 月上旬面板報價統計，電視面板在需求小幅回升下，11 月延續 10 月漲勢，上旬各尺寸平均小漲 1 美元，預期全月漲幅可望達到 2 美元，至於 IT 面板方面，雖然上旬價格持平上月，但在需求疲軟下，預期全月價格仍將呈現下跌。

股王信驊公布第三季財報，雖然伺服器需求略有調整，但在業外挹注下，稅後純益仍創下歷史新高，達 5.99 億元，年增超過 7 成，每股純益 15.83 元，單季大賺超過 1.5 個股本，前三季每股賺 43.13 元，並已超越去年全年，而信驊也同步宣布，今日起將實施庫藏股，預計買回 60 張。