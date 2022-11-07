台股站上13200點 三大法人聯手買超105.84億元 外資終止連4賣

台股今 (7) 日開高走高，一度大漲逾 200 點，台積電領軍半導體權值股上攻，金融、傳產族群也百花齊放，加權指數終場上漲 197 點，收在 13223 點，成交值放大至 2046 億元，創 1 個月新高。三大法人均站在買方，聯手買超 105.84 億元。

外資今天回頭買超台股 92.03 億元，終止連 4 賣，投信續站買方，買超 8.62 億元，為連 8 買，自營商同步買超 5.18 億元。三大法人合計買超 105.84 億元。

台積電 (2330-TW) 今天漲勢強勁，最高來到 393 元，終場漲幅收斂至 2.09%，收在 390 元，月線得而復失，但市值重返 10 兆元之上。聯發科勁揚近 4%，站上 600 元，終場收 620 元。聯電、日月光投控、聯詠、瑞昱等半導體權值股漲勢都相當凌厲。

矽智財 (IP) 及特殊應用 IC(ASIC) 族群受到買盤青睞，世芯 - KY、M31 均亮燈漲停，主要因美對中晶片禁令衝擊較市場預期來得輕，加上美國處理器大廠超微新品一波波，最新 GPU、CPU 將採用主力代工廠台積電 5 奈米製程，其他包括創意、智原、力旺、晶心科也獲資金追捧。

中國傳出將放寬防疫管制，帶動運價回神，BDI 指數上周五強彈逾 2.5%，航運股今天買盤焦點，台船、正德亮燈漲停，貨櫃三雄方面，萬海大漲半根停板，站上 70 元，長榮也有 3% 以上的漲幅，陽明則收漲近 2%，此外，四維航、中航、新興、裕民等也表現強勢。