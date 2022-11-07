台積電登高一呼 台股放量漲197點收13223點 創1個月新高

美股上周五收高，台股今 (7) 日也開高走高，一度大漲逾 200 點，權王台積電登高一呼，半導體權值股同步助攻，加上航運、金融、板卡、安控等族群也都獲得買盤青睞，帶動加權指數終場上漲 197.02 點或 1.51%，收在 13223.73 點，成交值放大至 2046.46 億元，登上 1 個月以來新高。

櫃買指數終場上漲 1.29 點或 0.75%，收在 172.95 點，成交值 617.44 億元。上市櫃成交值合計 2663.9 億元。

美股 4 日收高，台積電今天開盤強勢上攻，最高來到 393 元，終場漲幅收斂至 2.09%，收在 390 元，月線得而復失，但市值重返 10 兆元之上。聯發科勁揚近 4%，站上 600 元，終場收 620 元。聯電、日月光投控、聯詠、瑞昱等半導體權值股漲勢都相當凌厲。

中國傳出將放寬防疫管制，帶動運價回神，BDI 指數上周五強彈逾 2.5%，航運股今天買盤焦點，台船、正德亮燈漲停，貨櫃三雄方面，萬海大漲半根停板，站上 70 元，長榮也有 3% 以上的漲幅，陽明則收漲近 2%，此外，四維航、中航、新興、裕民等也表現強勢。

金融股今天也扮演撐盤要角，由富邦金領漲 2.5%，中信金、兆豐金、玉山金、國泰金、開發金等均上漲逾 1%。台塑四寶全面走揚，其中以南亞漲逾 3% 最強，台塑終場也上漲 2%。

受到超微新品上市的激勵，板卡廠撼訊直奔漲停價 67.3 元，青雲、麗臺同步噴漲停，技嘉、微星漲幅也超過 4%。台灣安控廠奇偶則有望受惠美國晶片禁令效應，股價也亮燈漲停，來到 40.15 元，創下近 1 年新高。