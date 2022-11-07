國發基金對立陶宛首筆投資 將注資雷射公司Litilit 350萬歐元

國發會推動設立中東歐投資基金，今 (7) 日宣布完成首件對立陶宛的投資案，將由委託管理中東歐基金的台杉資本，對立陶宛創新雷射科技公司 Litilit 注資約 350 萬歐元，成為該公司策略投資夥伴，國發會主委龔明鑫預期，今年中東歐投資基金對立陶宛投資將超過 1000 萬歐元。

龔明鑫透露，除投資立陶宛先進雷射公司外，還有兩家公司正進入最終審核階段，若通過審核，初步預期今年我國將透過「中東歐投資基金」對立陶宛投資 1000 萬歐元，未來也將持續評估其他具潛力產業、拓展更多的合作機會。

至於中東歐融資基金部分，龔明鑫說，負責管理該基金運作的輸出入銀行正積極審核金額共計約 900 萬歐元的 2 件融資案，也可望在 1 個月內公布，此外，台灣也籌備逾 1000 萬歐元經費，將優先推動台灣與立陶宛在半導體、電動車產業合作上，依此推算台灣初步將對立陶宛進行的投資、融資與產業合作總金額總計約 3000 萬歐元。

經濟部政務次長陳正祺也表示，台灣與立陶宛的經濟規模均相對較小，但各自擁有在全球供應鏈中的關鍵產業，包括台灣的半導體、立陶宛的雷射產業，在半導體合作上，台灣將協助立陶宛培養人才，同時開啟雙方在雷射、生技等產業上，展開技術與供應鏈合作。

駐立陶宛台灣代表處 7 日舉辦酒會慶祝「中東歐投資基金」首件對立陶宛的投資案，並說明台立經貿與科技合作重要進展，駐處代表黃鈞耀表示，台灣已核准立陶宛的乳製品、水產品及不含鮮蛋與液態蛋的蛋製品進口許可，目前並積極推動立陶宛牛肉的進口許可審查。