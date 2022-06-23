國發會率團訪美 強化台美下世代通訊合作

國發會主委龔明鑫應美國在台協會 (AIT) 邀請，率領跨部會官方成員、法人機構、我國 5G 產業重點業者共組成下世代通訊代表團赴美訪問交流，國發會表示，22 日雙邊召開 NextGen Telecom 圓桌交流會議，針對 5G OpenRAN、下世代通訊等議題交流，可望強化台美雙邊下世代通訊合作。

龔明鑫表示，現在是台美關係最好且堅若磐石的時刻，認為數位轉型將是全世界重要轉型方向之一，涵蓋半導體、5G/B5G (Beyond 5G)、AIoT 等三大部分，這次訪團希望能帶動台美在 5G/B5G 垂直應用、AIoT 產業合作，目前也已有微軟 (MSFT-US)、英特爾 (INTC-US)、和碩 (4938-TW)、高通 (QCOM-US)、中華電 (2412-TW) 等合作範例。

龔明鑫指出，美國去年通過基礎建設法案，台灣也推動 8 年 8400 億元的前瞻計畫，雙邊政府都將帶動 5G/B5G 基礎建設商機，預期台美合作不僅對兩國有利，也可聯手打進東南亞、中東歐等全球市場。

國發會表示，訪團首站抵達舊金山，除召開 NextGen Telecom 圓桌交流會議外，也拜會 Google 美國總部與 Google 團隊交換意見，並藉此機會多方面強化與矽谷產業、新創團隊交流，龔明鑫也拜會矽谷知名創業學校 Draper University，並特別頒發創辦人 Tim Draper 就業金卡，訪團也預計 6 月 23 日前往西雅圖。