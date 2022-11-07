視陽光學8日起競拍、底價138.84元 11/28掛牌上市

視陽光學董事長李重儀。(鉅亨網資料照)
視陽光學董事長李重儀。(鉅亨網資料照)

隱形眼鏡商視陽光學 (6782-TW) 將在 11 月 28 日轉上市，由元大證券擔任主辦承銷券商，本次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採 80% 競價拍賣、競拍底價為 138.84 元，預計 11 月 8 日起至 11 月 10 日進行競價拍賣，依投標價格高者優先得標。

除競價拍賣外，視陽光學新股現金增資上市將有 20% 採申購配售，公開申購承銷價則以最低承銷價格 1.21 倍為上限，目前承銷價暫定 168 元。

視陽光學是在 1998 年成立，主要從事拋棄式軟性隱形眼鏡研發製造、銷售，總部位在桃園龜山，工廠則位於馬來西亞檳城，2009 年在新經營團隊入主後，切入自主矽水膠隱形眼鏡產品開發，並在日本擁有自有品牌 Refrear，目前是亞州第一大、全球第五大矽水膠隱形眼鏡製造商。

視陽光學主要股東包含偏光板廠明基材 (8215-TW)，持股比約 18%，為視陽光學目前單一最大股東，展望今年，視陽光學看好整體矽水膠市場前景，加上產能持續開出下，樂觀今年營收、獲利都可望再創新高。

產能規劃上，視陽光學馬來西亞檳城廠目前月產能約落在 3000 萬片，本季將進一步提升至 3300 萬片，同時也正趕工整建二廠，估年底完成無塵室建置後，明年第二季將再開出 500 萬片月產能，屆時檳城廠產能將上看 3800 萬片，較目前增加逾 2 成。

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