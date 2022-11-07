遭錯誤解雇？傳Twitter正召回數十名前員工

據媒體援引知情人士報導，在上周五 (4 日) 裁掉了近一半的員工之後，Twitter(TWTR-US) 現在正在「召回」數十名已經離職的前員工，原因是遭到「錯誤解雇」，其中一些人的工作與經驗，關係到馬斯克 (Elon Musk) 想推出的新功能。

知情人士說，管理階層發現部分被資遣的員工，對 Twitter 生態系統的運轉至關重要，卻已早早收到解雇通知，於是要求他們回去。

一位消息人士說，有 5 人已經收到邀請重回崗位，部分員工拒絕返回，他們認為，自己被利用了，而且有可能很快再被解雇。

馬斯克這次的裁員動作匆忙且混亂，他在 10 月下旬收購底定之後，就展開大規模裁員，以削減成本。馬斯克在一則推文中說，Twitter 每天要損失 400 萬美元，他只能裁員，別無選擇。

上周五，Twitter 透過電子郵件和 Slack 裁員近 3700 人，由於此次裁員發生之快，規模之大，導致推特公司一度陷入混亂，許多員工無法登錄系統，也有被解雇員工選擇集體訴訟不當解聘。

同時，由於員工甚至不知道辦公室那些人被裁，該如何接手工作。因此，員工們開始創建 Google Docs，列出他們可以確認仍在公司工作的人，以順利展開接下來要進行的工作。

Twitter 尚未回應召回一事，但美國媒體查詢了一些已驗證的員工，可以在其中進行匿名對話的專業社群，裡面有用戶確認此事，說自己被要求於周六上午回去工作。