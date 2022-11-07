〈台股盤中〉電子權值股回神 大漲百點站回13100點

台股今 (7) 日隨亞股開高，由電子權值股回神領軍，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 大漲近 2%，加上航運、主板等族群強勢表態助攻，大漲超過百點，一舉站回 13100 點，預估成交量也放大至 2100 億元之上。

觀察電子權值股表現，台積電今日跳空開高，漲幅接近 2%，站回 5、10 日線，聯發科、聯電、日月光投控等漲幅則接近 3%，台塑四寶、金控雙雄也在盤上表現，反觀鴻海因透露將下修第四季展望利空影響，午盤前在平盤上下震盪，持續面臨百元保衛戰。

高價股也回神，股王信驊大漲超過 3%，大立光、旭準、力旺等千金股同樣力守紅盤，漲幅超過 1%，此外，包含亞德克 - KY、世芯 - KY、譜瑞 - KY、祥碩、創意等表現也不俗。

盤面上，航運業強勢表態，台船亮燈漲停，中航也漲逾半根停板，萬海、新興、長榮、台航、四維航、裕民、志信 - KY、陽明、台驊投控等都在紅盤之上，主板族群則更為剽悍，撼訊、麗臺、映泰、青雲午盤強鎖死漲停價位，微星、技嘉、承啟漲幅也在半根停板上下。

從 19 大類股比重觀察，午盤僅有建材營造、紡織纖維被壓在盤下，其餘類股皆在紅盤之上，電子類股、航運類股漲幅都在 2% 上下，成交比重則各占 63%、9%。

整體而言，台股短線已站回萬三關卡之上，且部分超跌族群也獲市場資金青睞，但由於全球經濟仍存在各項不利風險，包含中國持續動態清零、聯準會升息等，加上廠商仍面臨高庫存去化挑戰，大盤上攻力道能否延續，還要密切觀察。